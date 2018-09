Política Fachin dá 15 dias para PGR decidir se denuncia Temer No relatório final do inquérito, que apura propinas de R$ 14 milhões da empreiteira para a cúpula do MDB, PF concluiu pela existência de indícios de crimes atribuídos ao presidente

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu um prazo de 15 dias para a procuradora-geral da República (PGR), Raquel Dodge, decidir se apresenta ou não denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Minas e Energia).A decisão de Fachin foi tomada no âmbito de um inquérito no qual delatores da ...