Fachin autoriza investigar repasse da J&F ao MDB

Política

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito para apurar um esquema de pagamentos milionários do grupo J&F a parlamentares do MDB. As suspeitas foram levantadas nas delações do executivo Ricardo Saud e do ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado.Em sua delação, Saud disse ter havido pagamento da ordem de R$ 46 milhõe...