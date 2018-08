Política Fachin arquiva investigação contra Sandes

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o arquivamento do inquérito da operação Lava Jato contra o deputado federal Sandes Júnior (PP), em decisão publicada ontem. “Os elementos probatórios coligidos aos autos não demonstram, a priori, a participação ativa e concreta de João Sandes Júnior no esquema de arrecadação de vantagens indevidas monta...