Política Fachin acolhe pedido de Moro para ter acesso a celular de Cunha O Supremo autorizou busca e apreensão visando à apuração da prática de crimes relacionados a desvios na Petrobras

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, acolheu pedido do juiz Sérgio Moro, da 13.ª Vara Federal de Curitiba, para ter acesso a arquivos de mídia e ao aparelho celular do ex-deputado Eduardo Cunha (MDB/RJ), de forma a viabilizar a realização de perícia requerida pela defesa. A decisão foi tomada na Ação Cautelar (AC) 4044, na qual o Supremo autorizou b...