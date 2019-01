Política Grupo que articulou candidatura contra governo na Alego tem 10 deputados da base de Caiado Grupo caminha para vencer a eleição nesta sexta-feira (1º)

Dos 28 parlamentares que fecharam o grupo contra a candidatura de Álvaro Guimarães (DEM) à presidência da Assembleia Legislativa de Goiás, 10 são de partidos que compuseram a coligação do governador Ronaldo Caiado (DEM) nas eleições, ou seja, legendas da base do democrata. O grupo caminha para vencer a eleição nesta sexta-feira (1o), com o nome de Lissauer Vieira...