Política Caiado diz que conta com bens bloqueados de Marconi para pagar folha de dezembro Governador fez referência a decisão judicial divulgada na última quinta-feira (30) que arrestou os bens do tucano e da família Rincón. MPF diz que processo jurídico é demorado e que dinheiro pode ser destinado à União

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), disse nesta sexta-feira (31) que espera o dinheiro referente ao arresto de bens do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), do ex-presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) e outras seis pessoas, para pagar o salário de dezembro de parte do funcionalismo público do Estado. "Todo dinheiro que entrar...