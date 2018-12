Política Fórum de Governadores pede participação na formulação de medidas para segurança Os governadores sugeriram que Sergio Moro se reúna com os secretários estaduais de Segurança Pública, na segunda quinzena de janeiro, para debater propostas

O Fórum de Governadores, reunido hoje (12) em Brasília, aprovou um documento entregue ao futuro ministro da Justiça, Sergio Moro, com seis medidas para a segurança pública, focadas na proteção das fronteiras e na restruturação do sistema penitenciário. Os governadores sugeriram a Moro que os projetos do governo federal nesta área sejam debatidos com os governadores, u...