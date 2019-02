Política Exibição de ações consome R$ 1,66 mi Levantamento aponta que deputados de Goiás usaram 27% da cota parlamentar para divulgar o próprio trabalho

A maior parte dos gastos dos deputados federais de Goiás nos últimos meses com a Cota Para o Exercício de Atividade Parlamentar (CEAP), a antiga verba indenizatória, foi destinada à divulgação do próprio trabalho. Entre janeiro de 2018 e janeiro de 2019, os 17 deputados federais no exercício do mandato em Brasília gastaram R$ 1,66 milhão com divulgação da atividade...