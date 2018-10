Política Executivos manifestam apoio ao candidato do PSL

Executivos de entidades que representam 32% da produção industrial entregaram ontem, um manifesto de apoio ao candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro. O documento foi entregue na casa do presidenciável, no Rio, em reunião agendada pelos empresários com o deputado Onyx Lorenzoni, cotado para assumir a Casa Civil caso o capitão reformado seja eleito no ...