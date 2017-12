Executivo entrega recibos de empresas ligadas a José Dirceu

O ex-vice-presidente da Engevix Gerson Almada entregou ao juiz federal Sérgio Moro comprovantes de pagamentos no valor de R$ 1 milhão a empresas de comunicação, supostamente em benefício do ex-ministro José Dirceu. Trata-se de contratos que a construtora firmou com a Entrelinhas e a gráfica VC, nome fantasia de Márcia Cristina Maffei - ME. O magistrado retirou sigilo ...