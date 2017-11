Exclusivo: Baldy fala ao POPULAR sobre conversa com Iris, obras do BRT e filiação partidária 🎥

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy (sem partido-GO), está em Goiânia nesta segunda-feira (27) para conversar com o prefeito Iris Rezende (PMDB) sobre o andamento das obras do Bus Rapid Transit (BRT) Norte-Sul, paradas desde julho por falta de recursos.

Em entrevista exclusiva dada ao repórter Caio Henrique Salgado, o deputado federal goiano, que assumiu a pasta na última quarta (22) em posse chamada de "a mais prestigiada de todos os tempos" pelo presidente Michel Temer (PMDB), afirmou que o próposito da conversa com o chefe do Executivo municipal é entender os desafios e problemas das obras. "Vamos escutar quais são as diligências da Prefeitura, dos órgãos de controle e encontrar as soluções para que os trabalhos recomecem e que sejam concluídos", revelou.

Horas depois, Baldy encontrou Iris e a comitiva da Prefeitura de Goiânia para uma reunião no Paço Municipal. Entre os participantes do encontro, estavam o presidente da Câmara Municipal, Andrey Azeredo (PMDB), o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PMDB) e seu vice, Veter Martins (Solidariedade). Além de tratar sobre o BRT Norte-Sul, Iris pediu o auxílio do ministro das Cidades para a construção de novas unidades habitacionais para população de baixa renda na capital.

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA

Baldy esteve no último sábado (25) em um evento organizado pelo senador Wilder Morais (PP-GO) em sua fazenda, em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Após se desligar do Podemos na última terça (21), sua filiação ao partido de Wilder foi bastante cogitada no meio político. No entanto, esperada para acontecer durante a reunião na fazenda do senador, ela não foi realizada. Questionado sobre quando se filiará ao Partido Progressista, o ministro afirmou que considera isso algo de menor importância. "Considero isso menor. Me sinto honrado por Goiás por estar à frente de um ministério. Isso é maior no momento. Decidi suspender esse assunto para me dedicar ao Brasil", disse.

O ministro encerrou a entrevista ponderando que quando a sua situação política for importante, trará o assunto à tona novamente e apresentará respostas. "Temos desafios enormes no ministério. O momento é de avaliar as contribuições a serem feitas. Quando vermos que for importante a situação política, falaremos sobre", afirmou.

Assista abaixo à entrevista de Alexandre Baldy dada, com exclusividade, ao POPULAR: