Política Excesso de photoshop deixa Kátia Abreu irreconhecível em foto de campanha ao lado de Ciro Gomes Vários memes começaram a ser compartilhados e a própria senadora entrou na brincadeira, repostando as piadas

A chapa encabeçada por Ciro Gomes (PDT) e Kátia Abreu (PDT), chamou atenção nessa segunda-feira (13), mas não foi pelo discurso político e sim o novo visual da senadora. Internautas não perdoaram e as imagens da campanha do PDT viraram memes. Nas fotos ao lado de Ciro Gomes, a vice Kátia Abreu aparece muito diferente da figura que defendeu com unhas e dentes a ex-p...