Política 'Excelente ligação', diz Trump sobre conversa com Bolsonaro A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, afirmou que os dois demonstraram forte interesse de trabalhar "lado a lado"

Por meio de sua conta no Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou a conversa que teve neste domingo, 28, por telefone com o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL). "Tive uma conversa muito boa com o novo presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, que ganhou a disputa com uma margem substancial", escreveu Trump. "Nós concordamos que Br...