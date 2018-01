Ex-presidente do PT diz que julgamento de Lula é atentado à democracia

Rui Falcão, ex-presidente do PT, disse nesta quarta-feira, 24, que o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) é "político" e tem o objetivo de tirá-lo da disputa pelo Palácio do Planalto.

"Se fosse pela Justiça, (o placar) seria de 3 a zero a favor do Lula, mas, como o julgamento é político, não dá para prever. É vergonhoso. Um atentado à democracia", afirmou Falcão, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP). Ao lado de Lula, Falcão acompanhará na sede do sindicato o julgamento que ocorre em Porto Alegre.