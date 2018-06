Política Ex-presidente do PSC é suspeito de pagar prostitutas com verbas

O ex-presidente nacional do PSC Vitor Jorge Abdala Nósseis é suspeito de pagar prostitutas com dinheiro público do Fundo Partidário. A atual direção nacional do PSC remeteu à Justiça Eleitoral uma gravação, atribuída a Nósseis, em que ele admitiria ter usado verbas destinadas à Fundação Instituto Pedro Aleixo, ligada ao partido até o ano passado, para manter relações...