Política Ex-presidente do CaldasPrev e ex-secretário de saúde de Caldas Novas estão entre os detidos Empresário do ramo de pneus e prefeito da cidade também foram detidos na manhã desta quinta-feira (13)

Ex-secretário de Saúde de Caldas Novas, Luciano Filho e o João Affonso Neto, ex-presidente do Fundo de Previdência de Caldas Novas (CaldasPrev) foram presos na manhã desta quinta-feira (13), na Operação Negociata, que investiga fraudes em licitação, pagamentos de propina e lavagem de dinheiro. Deflagrada pela manhã, a operação do Ministério Público do Estado de G...