Ex-prefeito de Goiânia, Nion Albernaz morre aos 87 anos em casa

Atualizada às 15h55 de 06/09/2017

O ex-prefeito de Goiânia Nion Albernaz (PSDB), de 87 anos, morreu em casa, em Goiânia, às 15 horas desta quarta-feira (6). Segundo o neto Thiago Albernaz, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

Nos últimos meses o ex-prefeito vinha sendo internado com frequência, por desidratação e também por alterações na pressão, inclusive sendo encaminhado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Ele estava em casa há mais de 40 dias e vinha se recuperando”, disse Thiago Albernaz após confirmar o óbito.

Nion elegeu-se vereador em Goiânia, em 1957, na legenda do Partido Trabalhista Nacional (PTN), e tão logo tomou posse assumiu a presidência da Câmara Municipal. Foi diretor-geral da UFG de 1963 a 1966, acumulando a partir de 1965 as funções de diretor de cultura da mesma instituição.foi o último prefeito nomeado de Goiânia, na época pelo governador Iris Rezende (PMDB), e administrou a capital entre 1983 e 1985. Voltou ao cargo eleito diretamente em 1989, pelo PMDB, e depois em 1997, já no PSDB.

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), decretou luto oficial pela morte do ex-prefeito, cancelou as agendas desta quarta-feira no interior do Estado. Marconi informou, via redes sociais, que estava em Montividiu quando recebeu a notícia de que o amigo havia morrido. “Goiás perde um dos grandes líderes de sua história. Meus sentimentos aos familiares de Nion Albernaz, que foi um grande líder político e um ser humano generoso e de honradez única”, considerou o governador.

O senador Ronaldo Caiado (DEM) também se pronunciou com pesar após a morte de Albernaz. "Uma tristeza enorme tomou conta de nossa família ao sabermos da morte do nosso amigo e querido Professor Nion Albernaz. O homem que criou o verdadeiro conceito de cuidar, de embelezar, de espalhar flores quando prefeito de Goiânia. Cativante, inteligente, ético, honesto, com grandes argumentos e de uma visão do que realmente era a política: atender única e exclusivamente a população. Nion foi, é e sempre será "bom demais, aprovado pelo povo!" Um conselheiro incrível, que eu tinha gosto de ouvir por horas, que eu pude trabalhar ao lado quando indicamos Maria Valadão para ser sua vice em 1996 na disputa pela Prefeitura de Goiânia. Pai de uma família linda, marido de uma mulher que inspira e orgulha a todos os goianos: Dona Geralda. A ela e a todos familiares e amigos, meu abraço de conforto e carinho nesse momento difícil. Descanse em paz, meu professor Nion".

O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM), Joaquim de Castro, já emitiu, também pelas redes sociais, uma nota de pesar pelo falecimento de Nion Albernaz.