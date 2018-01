Ex-prefeita de Uruaçu tem bens bloqueados por contratação superfaturada de veículos

Matéria atualizada em 16/01/2018, às 14h02.

Seguindo a proposta da promotora de Justiça Daniela Haun, o juiz Leonardo Naciff determinou, liminarmente, o bloqueio de bens da ex-prefeita de Uruaçu Solange Abadia Rodrigues Bertulino, município a 277 km de Goiânia, por irregularidades na contratação da empresa MT Locadora de Maquinários e Veículos Ltda.

Outras quatro pessoas que participaram da gestão da ex-prefeita foram condenadas. São elas o ex-superintendente de Compras e Licitações do município, Fernando Henrique Lima dos Reis; a gestora municipal, Sarah Weelk Xavier de Almeida; a ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde, Algemira Souza Silva Pereira, e o ex-secretário de Administração, Planejamento, Finanças e Arrecadação do município, Elias Bernardo Campos.

O montante bloqueado dos réus é de mais de R$ 2 milhões. O superfaturamento foi observado em contratos de 2015, e a promotoria apresentou ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM) em dezembro de 2017 a análise dos contratos. Foi concluído que, previsto para custar ao total R$ 2.567.700,00 em parcelas, no final do pagamento o serviço teria custado ao município mais do que o dobro que havia sido declado.

Além disso, de acordo com a ação, não houve concorrência, pois a empresa foi a única que compareceu no pregão presencial. Para a promotora, “a administração, em vez de contratar diretamente o financiamento, contratou a locadora, a qual financiou os bens e, indiretamente, realizou operação de crédito, transferindo para a administração todos os custos operacionais, incluindo sobrepreço robustamente incompatível com o praticado no mercado”.