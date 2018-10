Política Ex-Pink Floyd, Roger Waters quer visitar Lula no presídio Os advogados do músico alegaram que ele é uma personalidade conhecida mundialmente na defesa dos direitos humanos e requisitaram a presença de um tradutor durante o possível encontro

O ex-líder da banda Pink Floyd, Roger Waters, entrou com um pedido na Justiça para poder visitar Lula na prisão. Ele quer encontrar o ex-presidente na superintendência da Polícia Federal, em Curitiba (PR), antes do dia 28, data em que deixa o Brasil. A colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, informou que os advogados do músico alegam que Waters é uma person...