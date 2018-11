Política Ex-ministro do Trabalho Roberto Jefferson e mais 19 se tornam réus na Justiça Federal Presidente nacional do PTB (foto) e Helton Yomura são investigados por supostas negociações ilícitas de registros sindicais

A juíza federal substituta Pollyana Kelly Maciel, da 12.ª Vara Federal Criminal do DF, aceitou denúncia da Procuradoria-Geral da República e colocou no banco dos réus o presidente do PTB, Roberto Jefferson, o ex-ministro do Trabalho Helton Yomura e mais 18 servidores e ex-servidores da pasta. O grupo é acusado de participar de organização crimin...