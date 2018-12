Política Ex-governador Gerson Camata é assassinado por ex-assessor no Espírito Santo A motivação seria uma ação judicial

O autor dos disparos que mataram nesta quarta-feira, 26, o ex-senador e ex-governador do Espírito Santo Gerson Camata (MDB) seria um ex-assessor do emedebista. O crime aconteceu na rua Joaquim Lyrio, na Praia do Canto e a motivação teria sido uma ação judicial movida por Camata contra seu ex-funcionário. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Nylt...