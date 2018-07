Política Ex-governador do Mato Grosso do Sul tinha 'poupança de propinas', aponta investigação A informação está na decisão do juiz Bruno Cezar da Cunha Teixeira, da 3.ª Vara Federal de Campo Grande, que mandou prender o emedebista, seu filho André Puccinelli Júnior e um advogado

O ex-governador de Mato Grosso do Sul André Puccinelli (MDB) tinha uma "poupança de propinas". A informação está na decisão do juiz Bruno Cezar da Cunha Teixeira, da 3.ª Vara Federal de Campo Grande, que mandou prender o emedebista, seu filho André Puccinelli Júnior e um advogado. Os três foram capturados pela Polícia Federal nesta sexta-feira, 20, no âmbito da Operação L...