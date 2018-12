Política Ex-governador do ES, Gerson Camata é assassinado a tiros em praia de Vitória Político comandou o Executivo capixaba entre 1983 e 1986. Suspeito pelo crime já foi preso

O ex-governador do Espírito Santo Gerson Camata (MDB), de 77 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (26), na Praia do Canto, em Vitória. A Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo informou que ele foi alvo de vários disparos e não resistiu aos ferimentos. O suspeito do crime já foi preso e presta esclarecimentos no Departamento de Homicídios e...