Política Ex-governador Beto Richa é preso em mais uma fase da Lava Jato A Operação Piloto investiga irregularidades em licitação de rodovia e mira aliado do ex-governador do Paraná

O ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB), candidato ao Senado, foi preso nesta terça-feira, 11. A ordem é da Justiça do Estado e foi cumprida pelo Gaeco, do Ministério Público do Paraná. Além desta ofensiva, aliados de Beto Richa foram alvo de mandados da Justiça Federal do Paraná. Também nesta terça, em mais uma ação ostensiva decorrente da Lava Jato, a Polí...