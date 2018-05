Política Ex-governador é considerado foragido pela Polícia Civil em Minas Gerais Eduardo Azeredo foi condenado a 20 anos e um mês de prisão por participação no mensalão mineiro

O ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo (PSDB), já é considerado foragido da justiça de Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Civil do Estado, o mandado de prisão, emitido no final da tarde de terça-feira, 22, continua em aberto nesse momento. A corporação já faz diligências e o tucano pode ser preso se, por exemplo, for parado em uma blitz. Ainda confor...