Política Ex-funcionária da prefeitura de Caldas Novas já havia sido presa por fraude na área de Educação Na época, MP apurou que processo competitivo de licitações da Secretaria de Educação havia sido fraudado

Rosania Rodrigues Rosa, ex-pregoeira da prefeitura presa nesta quinta-feira (13), na Operação Negociata do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) já havia sido em junho de 2016, na Operação Faz Tudo, também do MP, que investigou fraudes em licitações na área da educação, em Caldas Novas. A operação, que teve início em 2016, começou após o Ministério Público ...