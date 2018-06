Política Ex-diretor da Chapada dos Verdadeiros assume ICMBio A nomeação de Paulo Henrique Marostegan e Carneiro foi publicada hoje no Diário Oficial da União

O ex-diretor do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e do Parque Nacional de Brasília, Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, é o novo presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (15). O oceanógrafo Ricardo Soavinski deixou a direção do instit...