Ex-chefe do Incra Tocantins recebeu R$ 5 milhões em contas, aponta investigação

A Operação Nudae, que investiga suposta fraude em licitação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Tocantins, identificou que contas do superintendente afastado do Incra no Estado, o ex-deputado estadual Carlos Alberto da Costa, receberam R$ 5 milhões em três anos e meio. A investigação aponta que o próprio "Carlão da Saneatins", preso pela Polícia Fede...