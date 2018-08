Política Ex-banqueiro suíço fecha delação sobre fortuna da família do presidente da Venezuela Representante de instituição suíça apontou que familiares de Maduro eram seus clientes

Enteados do presidente Nicolás Maduro são suspeitos de terem desviado uma fortuna de mais de US$ 180 milhões para contas secretas. As investigações estão ocorrendo nos Estados Unidos, em colaboração com a Suíça, e fazem parte de um acordo de delação premiada com o ex-banqueiro suíço Matthias Krull. O executivo europeu é acusado de ter permitido a e...