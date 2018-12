Política Ex-auxiliar de Alckmin vai para o Meio Ambiente Filiado ao partido Novo, Ricardo Salles lidera o movimento Endireita Brasil; com anúncio, Jair Bolsonaro (PSL) fechou o desenho de seu Ministério, que terá ao todo 22 pastas

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, confirmou ontem a escolha do advogado Ricardo Salles como futuro ministro do Meio Ambiente e fechou o desenho do seu Ministério, que terá ao todo 22 pastas. Filiado ao partido Novo, Salles lidera o movimento Endireita Brasil e foi secretário estadual do Meio Ambiente em São Paulo na gestão de Geraldo Alckmin (PSDB). Após ser confir...