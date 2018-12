Política Ex-assessor tem de explicar, diz Bolsonaro

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou ontem que Fabrício Queiroz, ex-motorista de Flávio Bolsonaro, é quem dará as explicações sobre os depósitos que foram feitos em sua conta. Disse, ainda, que não conversou com o ex-assessor do filho sobre o caso. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou movimentação financeira atípica de R$ 1,2 milhão n...