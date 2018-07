Política Ex-assessor do prefeito de Campinas foi flagrado em áudio prometendo cargo a líder do PCC Alexandre Cora Francisco negociava, em 2015, com Marcelo Celso dos Santos, o Kardec, acusado de ser responsável pela contabilidade da facção no interior de São Paulo

"Esse era o cargo que eu queria te dar", prometeu um ex-assessor do prefeito de Campinas, Jonas Donizette (PSB), a um líder do PCC. Condenado a 5 anos e 2 meses de reclusão por organização criminosa e perdoado por indulto, Alexandre Cora Francisco, o Xandão foi flagrado, em 2015, em conversa com Marcelo Celso dos Santos, o Kardec, acusado de ser responsável pela contabilidade d...