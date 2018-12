Política Ex-assessor de Flávio Bolsonaro falta a novo depoimento Alegando outra vez motivos de saúde, Queiroz não foi a oitiva para explicar movimentações financeiras atípicas em sua conta

O policial militar Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), faltou ontem, pela segunda vez, a depoimento no Ministério Público do Rio (MPRJ) para esclarecer movimentações atípicas de R$ 1,2 milhão em sua conta. A movimentação foi apontada em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Como da...