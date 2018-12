Política Ex-assessor de Flávio adia depoimento ao MP

Ex-assessor do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), Fabrício José Carlos de Queiroz faltou ontem ao depoimento que prestaria ao Ministério Público Estadual do Rio (MP-RJ). O MP informou, por nota, que o advogado do ex-funcionário da Assembleia Legislativa fluminense alegou problemas de saúde do cliente e pouco tempo para analisar os autos da inv...