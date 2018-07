Política Ex-apresentadora do Jornal Nacional consegue decisão na Justiça para ser pré-candidata à presidência Ela ingressou no PMN para concorrer ao cargo nas eleições deste ano, mas depois o partido vetou o lançamento de candidatura própria

A jornalista Valéria Monteiro, ex-apresentadora do Jornal Nacional e do Fantástico, da TV Globo, conseguiu barrar a decisão do Partido da Mobilização Nacional (PMN) que veta candidatura própria do partido para a presidência da República. Após entrar na Justiça, ela teve mandado de segurança acatado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no último sábado, dia 30 de junho. ...