Política Eventos custaram R$ 1,4 milhão em 2017 Outros dois convênios envolvendo eventos foram firmados, mas não pagos: festividades de fim de ano em Palmeiras de Goiás e em Três Rancho

Financiado pela venda da Celg D, que rendeu R$ 850 milhões aos cofres públicos, por receitas próprias do Estado e de convênios com a União, além de aportes da iniciativa privada, o programa Goiás na Frente prometia R$ 6,1 bilhões em investimentos em obras estruturantes. Porém, levantamento do POPULAR mostra que o programa financiou ao menos oito eventos, por meio de...