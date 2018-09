Política “Evento foi festa de monólogos”, analisa professor Carlos André Para o professor Carlos André, no sentido estrito do termo, faltou ao embate entre candidatos a “controvérsia que exige que um receptor escute o emissor da mensagem”

Debates entre políticos têm deixado de ser debates e se tornado uma série de monólogos. A análise é do advogado e professor Carlos André Nunes, especialista em redação jurídica, sobre o evento com os candidatos ao governo de Goiás realizado na manhã de ontem pelo POPULAR e rádio CBN Goiânia. Para o professor, que é responsável pelo quadro Na Ponta da Língua, da rádio CBN Go...