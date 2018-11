Política Evangélicos reagem a indicado Defensores de projetos como o Escola sem Partido, parlamentares dizem que Mozart Neves Ramos, diretor do Instituto Ayrton Senna, não tem “afinidade ideológica”

A escolha do diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna, Mozart Neves Ramos, para comandar o Ministério da Educação de Jair Bolsonaro causou forte reação da bancada evangélica, que defende projetos como o Escola sem Partido. O educador foi convidado e pretendia aceitar o cargo em um reunião marcada para hoje cedo com o presidente eleito, em Brasília. ...