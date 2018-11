Política Eunício revoga ordem e libera acesso de jornalistas em cerimônia com Bolsonaro Presidente eleito vai acompanhar cerimônia que comemora os 30 anos da Constituição

O presidente do Congresso, Eunício Oliveira (MDB-CE), deu uma contraordem nesta manhã e determinou a liberação da entrada de jornalistas no plenário da Câmara dos Deputados no momento em que o presidente eleito Jair Bolsonaro visitará o local nesta terça-feira. Ontem, a direção-geral do Senado, um órgão técnico, informou que a presença dos jornalistas estava vetada...