Política ‘Eu não entendi o que não entenderam’, diz delegado da PF sobre veto à saída de Lula para velório Luciano Flores, superintendente da PF no Paraná, afirmou que parecer contra saída do ex-presidente para ir ao enterro de Genival Inácio, o Vavá, foi motivada apenas por 'questões logísticas'

O superintendente da Polícia Federal no Paraná, delegado Luciano Flores, disse que “não entendeu a polêmica” em torno do indeferimento do pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva – condenado e preso em Curitiba – para que o petista pudesse comparecer ao velório do irmão, Genival Inácio da Silva, o Vavá. De acordo com Flores, a...