Política Estratégia nacional define repasses para mulheres PSDB foi a sigla goiana em que candidatas mais receberam de fundo especial, que teve destinação estabelecida por direções nacionais

O PSDB foi o partido em que candidatas filiadas mais receberam dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, com total de R$ 1,7 milhão. Entretanto, o valor representa apenas 13,49% dos R$ 12 milhões com que candidatos da sigla foram contemplados. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o diretório estadual tucano não recebeu dinheiro do fun...