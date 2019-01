Política Estou sendo tratado como 'o pior bandido do mundo', reclama Queiroz Ex-assessor de Flávio Bolsonaro afirma que passou mal após ver a exposição de seu nome na imprensa

Ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL), Fabrício Queiroz disse nesta terça-feira, 8, ao jornal O Estado de S. Paulo que esclarecerá "em breve" as movimentações atípicas em sua conta apontadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Ele, porém, não disse quando iria dar as explicações e reclamou de, em suas palavras, ter sido tratad...