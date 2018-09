Política “Estou na chapa pela temática indígena”, diz Sônia Guajajara Vice de Guilherme Boulos (PSOL) defendeu “direito originário” de demarcações

Única candidata indígena das chapas que disputam a Presidência da República, Sônia Guajajara (PSOL) esteve ontem em Goiânia cumprindo agenda de campanha e falou sobre as pautas do movimento que representa. Destacando principalmente a questão da demarcação de terras, ela também falou sobre o convite para compor a chapa com Guilherme Boulos. Segundo Sônia, o preconceito contra os pov...