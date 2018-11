Política Estou examinando com muito cuidado, diz Temer sobre reajuste do STF Presidente tem até o próximo dia 28 para sancionar ou vetar a proposta

O presidente Michel Temer afirmou que está examinando "com muito cuidado" se vai sancionar o reajuste salarial de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), aprovado no Senado há uma semana. Em Campinas (SP), Temer citou que tem até o próximo dia 28 para sancionar a proposta e declarou que vai decidir "lá na frente". "Eu estou examinando. Você sabe que eu tenh...