Política “Estou com a mão na faixa”, diz Bolsonaro

Líder nas pesquisas de intenção de voto para a eleição em segundo turno, o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, afirmou ontem que está “com uma mão na faixa”. “Nós estamos com uma mão na faixa, é verdade. Pode até não chegar lá, mas estamos com uma mão na faixa. Não vai (Fernando Haddad, candidato do PT) tirar 18 milhões de votos de agora até daqui a dois do...