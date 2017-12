Estatuto do PSDB pode mudar para atender Marconi Perillo

Nas articulações para composição da executiva nacional do PSDB, mudanças no estatuto tucano devem ser feitas para beneficiar o governador de Goiás, Marconi Perillo, que pode assumir a primeira-vice-presidência do partido.

A alteração será para tornar o primeiro-vice o segundo na hierarquia do PSDB. Embora exista no estatuto atual, não existe diferença entre o cargo e os outros cinco vices, tanto que, quando o senador e presidente tucano, Aécio Neves (MG), se afastou do comando devido às denúncias de corrupção, ele indicou seu sucessor.

De acordo com o deputado goiano Giuseppe Vecci, a proposta de alteração no estatuto deve ser entregue até a sexta-feira (8), visto que a eleição que escolherá a executiva será no sábado (9). Vecci representa Marconi na comissão criada para definir como será feita a “divisão” da executiva entre os grupos liderados por Marconi, Tasso Jereissati e Geraldo Alckmin.

Na visão dos aliados do governador, ser o segundo na hierarquia do partido daria visibilidade a ele, visto que, na possibilidade de Alckmin se ausentar, quem assumiria o comando seria o goiano.

ACORDO

O acordo que pode levar Marconi à primeira-vice do PSDB foi feito porque ele liderava a disputa pela presidência da sigla e tinha chances de terminar à frente do senador Tasso Jereissati (CE). Porém, como a disputa estava aprofundando a cisão no partido, os dois abriram mão de suas candidaturas em prol do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que deve assumir o comando a partir de sábado.

A ideia, segundo Vecci, é que haja equivalência entre os três grupos. Como Alckmin deve ficar como presidente, Marconi seria o primeiro-vice e indicaria também o secretário geral. Tasso, por sua vez, indicaria o tesoureiro e o presidente do Instituto Teotônio Vilela (ITV), para o qual são cotados o deputado Pedro Cunha Lima (PB) e o senador Ricardo Ferraço (ES), ambos do grupo do senador cearense.

Contudo, existe divergência na distribuição, sobretudo em relação ao ITV, hoje presidido pelo ex-senador José Aníbal (SP), apoiador de Marconi. Aliados de José Aníbal garantem que ele trabalha para ficar e que ele, além do apoio do grupo do governador goiano, teria também a “simpatia” de parte do grupo de Alckmin, que se confirmado presidente, terá a prerrogativa de indicar o presidente do instituto, que depois deve ser confirmado pela executiva nacional.