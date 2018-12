Política 'Estamos no século 21', diz Temer em evento, enfatizando 'a modernização' do País Michel Temer relembrou propostas aprovadas na sua gestão como o estabelecimento de um teto para os gastos públicos, a reforma trabalhista e a reforma do ensino médio

Em seus últimos dias no cargo, o presidente Michel Temer afirmou, na manhã desta segunda-feira (17), que o Brasil chegou ao ápice do processo de modernização com a inauguração parcial de uma obra em Brasília. "O momento culminante é essa espécie de inauguração de placa que colocamos aqui do satélite geostacionário", disse. Temer participou da entrega da primeira etapa ...