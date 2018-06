Política Estado tem expediente de 2h30 nesta segunda por causa de Brasil x México Órgão que desenvolvem atividades indispensáveis funcionam normalmente

Os órgãos do Estado de Goiás terão jornada de 2h30 nesta segunda-feira (2), de acordo com Decreto nº 9.255 assinado pelo governador José Eliton (PSDB). O expediente começará às 8h e terminará às 10h30, por causa da partida da seleção brasileira contra o México, na Copa do Mundo da Rússia. O jogo começa às 11h. O secretário da Casa Civil, Fernando Tibúrcio, afirma...