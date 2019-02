Política Estado só pagou totalidade de convênios a 4 cidades Ao longo de quase dois anos, o programa Goiás na Frente firmou 477 parcerias com 222 municípios para obras, mas repassou 34,5% do montante; parte do recurso foi usado ainda para custear eventos

Apenas quatro municípios receberam o valor integral de todos os seus convênios firmados com o Estado via Goiás na Frente. Juntos, Bonfinópolis, Jesúpolis, Mundo Novo e Sítio D’Abadia receberam R$ 4,7 milhões por dez convênios. No total, 222 cidades assinaram 477 convênios por meio do programa, que somaram R$ 533,6 milhões que deveriam ter sido passados às prefeituras ...