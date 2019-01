Política Estado pagou 6,3 mil inativos acima do teto Servidores e pensionistas do Executivo de Goiás com ganhos maiores que R$ 33,7 mil representaram R$ 296,2 milhões; 42 pessoas ganharam mais de R$ 500 mil em 2018

Com um déficit previdenciário de aproximadamente R$ 214 milhões, apenas em dezembro, o Estado de Goiás pagou R$ 296,2 milhões a 6.366 aposentados e pensionistas do Poder Executivo com ganhos acima do teto constitucional ao longo de 2018. O cálculo considera o teto válido no ano passado, de R$ 33,7 mil, antes do reajuste dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federa...